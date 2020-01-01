Bueno (BUENO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bueno (BUENO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bueno (BUENO) teave Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself. Ametlik veebisait: https://buenocat.com/ Ostke BUENO kohe!

Bueno (BUENO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bueno (BUENO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.01K $ 32.01K $ 32.01K Koguvaru: $ 870.91M $ 870.91M $ 870.91M Ringlev varu: $ 870.91M $ 870.91M $ 870.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.01K $ 32.01K $ 32.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01093737 $ 0.01093737 $ 0.01093737 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001489 $ 0.00001489 $ 0.00001489 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bueno (BUENO) hinna kohta

Bueno (BUENO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bueno (BUENO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUENO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUENO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUENO tokeni tokenoomikat, avastage BUENO tokeni reaalajas hinda!

BUENO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUENO võiks suunduda? Meie BUENO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUENO tokeni hinna ennustust kohe!

