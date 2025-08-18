Buddha hind (BUDDHA)
--
--
+5.63%
+5.63%
Buddha (BUDDHA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUDDHA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUDDHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00005536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BUDDHA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Buddha praegune turukapitalisatsioon on $ 74.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUDDHA ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 745.74K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Buddha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Buddha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Buddha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Buddha ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+26.30%
|60 päeva
|$ 0
|+66.14%
|90 päeva
|$ 0
|--
In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.
