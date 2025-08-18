Mis on BUBL (BUBL)

BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem.

Üksuse BUBL (BUBL) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BUBL (BUBL) kohta Kui palju on BUBL (BUBL) tänapäeval väärt? Reaalajas BUBL hind USD on 0.00000187 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUBL/USD hind? $ 0.00000187 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUBL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BUBL turukapitalisatsioon? BUBL turukapitalisatsioon on $ 17.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUBL ringlev varu? BUBL ringlev varu on 9.36B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUBL (ATH) hind? BUBL saavutab ATH hinna summas 0.00010417 USD . Mis oli kõigi aegade BUBL madalaim (ATL) hind? BUBL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUBL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUBL kauplemismaht on -- USD . Kas BUBL sel aastal kõrgemale ka suundub? BUBL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUBL hinna ennustust

