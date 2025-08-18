Mis on Bubbo (BUBO)

Bubo is an all-in-one crypto tracker built on SUI, designed to help you explore and trade smarter. Track token performance in real time with the Bubbles Map, and spot hot trends across the ecosystem using the Heatmap. When it’s time to trade, Bubo Swap offers fast, secure swaps with optimized liquidity from top DEXs. Whether you’re a beginner or pro, Bubo makes crypto easy to navigate — simple, powerful, and made for everyone on SUI.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Bubbo (BUBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bubbo (BUBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bubbo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Bubbo (BUBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bubbo (BUBO) kohta Kui palju on Bubbo (BUBO) tänapäeval väärt? Reaalajas BUBO hind USD on 0.00000745 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUBO/USD hind? $ 0.00000745 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUBO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bubbo turukapitalisatsioon? BUBO turukapitalisatsioon on $ 7.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUBO ringlev varu? BUBO ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUBO (ATH) hind? BUBO saavutab ATH hinna summas 0.00065067 USD . Mis oli kõigi aegade BUBO madalaim (ATL) hind? BUBO nägi ATL hinda summas 0.00000373 USD . Milline on BUBO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUBO kauplemismaht on -- USD . Kas BUBO sel aastal kõrgemale ka suundub? BUBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUBO hinna ennustust

