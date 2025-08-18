Rohkem infot BUBBLU

1 BUBBLU/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Bubblu (BUBBLU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:03:12 (UTC+8)

Bubblu (BUBBLU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+24.86%

+24.86%

Bubblu (BUBBLU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUBBLU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUBBLUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUBBLU muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +24.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bubblu (BUBBLU) – turuteave

$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K

--
----

$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K

998.61M
998.61M 998.61M

998,605,686.252108
998,605,686.252108 998,605,686.252108

Bubblu praegune turukapitalisatsioon on $ 8.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUBBLU ringlev varu on 998.61M, mille koguvaru on 998605686.252108. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.75K.

Bubblu (BUBBLU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bubblu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bubblu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bubblu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bubblu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+38.34%
60 päeva$ 0+39.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Bubblu (BUBBLU)

Join Bubblu on his exciting adventures, taking on one fun quest at a time. Each step is filled with surprises, challenges, and moments that bring the community together in laughter and excitement. Whether Bubblu is solving problems, exploring new places, or simply getting into mischief, his journey is about creating memories and spreading joy. Be part of the story and see where his next quest takes him.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Bubblu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bubblu (BUBBLU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bubblu (BUBBLU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bubblu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bubblu hinna ennustust kohe!

BUBBLU kohalike valuutade suhtes

Bubblu (BUBBLU) tokenoomika

Bubblu (BUBBLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUBBLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bubblu (BUBBLU) kohta

Kui palju on Bubblu (BUBBLU) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUBBLU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUBBLU/USD hind?
Praegune hind BUBBLU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bubblu turukapitalisatsioon?
BUBBLU turukapitalisatsioon on $ 8.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUBBLU ringlev varu?
BUBBLU ringlev varu on 998.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUBBLU (ATH) hind?
BUBBLU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BUBBLU madalaim (ATL) hind?
BUBBLU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUBBLU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUBBLU kauplemismaht on -- USD.
Kas BUBBLU sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUBBLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUBBLU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:03:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.