BUBBLES (BUBBLES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BUBBLES (BUBBLES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BUBBLES (BUBBLES) teave Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Ametlik veebisait: https://bubblesbean.xyz/ Ostke BUBBLES kohe!

BUBBLES (BUBBLES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BUBBLES (BUBBLES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02451852 $ 0.02451852 $ 0.02451852 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00163291 $ 0.00163291 $ 0.00163291 Praegune hind: $ 0.00166352 $ 0.00166352 $ 0.00166352 Lisateave BUBBLES (BUBBLES) hinna kohta

BUBBLES (BUBBLES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BUBBLES (BUBBLES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUBBLES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUBBLES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUBBLES tokeni tokenoomikat, avastage BUBBLES tokeni reaalajas hinda!

BUBBLES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUBBLES võiks suunduda? Meie BUBBLES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUBBLES tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!