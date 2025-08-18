Rohkem infot BUBBLES

1 BUBBLES/USD reaalajas hind:

-3.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
BUBBLES (BUBBLES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:10:06 (UTC+8)

BUBBLES (BUBBLES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.29%

-3.18%

-3.15%

-3.15%

BUBBLES (BUBBLES) reaalajas hind on $0.00179995. Viimase 24 tunni jooksul BUBBLES kaubeldud madalaim $ 0.00179207 ja kõrgeim $ 0.00190794 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUBBLESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02451852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00174784.

Lüliajalise tootluse osas on BUBBLES muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -3.18% 24 tunni vältel -3.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BUBBLES (BUBBLES) – turuteave

--
----

BUBBLES praegune turukapitalisatsioon on $ 1.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUBBLES ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.80M.

BUBBLES (BUBBLES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BUBBLES ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BUBBLES ja USD hinnamuutus $ -0.0004457513.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BUBBLES ja USD hinnamuutus $ -0.0009498190.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BUBBLES ja USD hinnamuutus $ -0.004006277381753469.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.18%
30 päeva$ -0.0004457513-24.76%
60 päeva$ -0.0009498190-52.76%
90 päeva$ -0.004006277381753469-68.99%

Mis on BUBBLES (BUBBLES)

Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BUBBLES (BUBBLES) allikas

Ametlik veebisait

BUBBLES hinna ennustus (USD)

Kui palju on BUBBLES (BUBBLES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BUBBLES (BUBBLES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BUBBLES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BUBBLES hinna ennustust kohe!

BUBBLES kohalike valuutade suhtes

BUBBLES (BUBBLES) tokenoomika

BUBBLES (BUBBLES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUBBLES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BUBBLES (BUBBLES) kohta

Kui palju on BUBBLES (BUBBLES) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUBBLES hind USD on 0.00179995 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUBBLES/USD hind?
Praegune hind BUBBLES/USD on $ 0.00179995. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BUBBLES turukapitalisatsioon?
BUBBLES turukapitalisatsioon on $ 1.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUBBLES ringlev varu?
BUBBLES ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUBBLES (ATH) hind?
BUBBLES saavutab ATH hinna summas 0.02451852 USD.
Mis oli kõigi aegade BUBBLES madalaim (ATL) hind?
BUBBLES nägi ATL hinda summas 0.00174784 USD.
Milline on BUBBLES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUBBLES kauplemismaht on -- USD.
Kas BUBBLES sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUBBLES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUBBLES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:10:06 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.