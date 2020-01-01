BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BTC Standard Hashrate Token (BTCST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) teave Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Ametlik veebisait: https://www.1-b.tc/ Ostke BTCST kohe!

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BTC Standard Hashrate Token (BTCST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 225.69K $ 225.69K $ 225.69K Koguvaru: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ringlev varu: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 464.53K $ 464.53K $ 464.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Praegune hind: $ 0.03096832 $ 0.03096832 $ 0.03096832 Lisateave BTC Standard Hashrate Token (BTCST) hinna kohta

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCST tokeni tokenoomikat, avastage BTCST tokeni reaalajas hinda!

BTCST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCST võiks suunduda? Meie BTCST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCST tokeni hinna ennustust kohe!

