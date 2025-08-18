Mis on BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BTC Standard Hashrate Token (BTCST) kohta Kui palju on BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tänapäeval väärt? Reaalajas BTCST hind USD on 0.02934035 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTCST/USD hind? $ 0.02934035 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTCST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BTC Standard Hashrate Token turukapitalisatsioon? BTCST turukapitalisatsioon on $ 213.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTCST ringlev varu? BTCST ringlev varu on 7.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCST (ATH) hind? BTCST saavutab ATH hinna summas 91.94 USD . Mis oli kõigi aegade BTCST madalaim (ATL) hind? BTCST nägi ATL hinda summas 0.01930527 USD . Milline on BTCST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTCST kauplemismaht on -- USD . Kas BTCST sel aastal kõrgemale ka suundub? BTCST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCST hinna ennustust

