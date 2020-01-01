BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) teave Ametlik veebisait: https://www.tokensets.com/portfolio/btcfli

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.12M Koguvaru: $ 74.07K Ringlev varu: $ 74.07K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 199.13 Kõigi aegade madalaim: $ 2.71 Praegune hind: $ 55.58

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTC2X-FLI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTC2X-FLI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTC2X-FLI tokeni tokenoomikat, avastage BTC2X-FLI tokeni reaalajas hinda!

BTC2X-FLI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTC2X-FLI võiks suunduda? Meie BTC2X-FLI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

