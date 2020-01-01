BrutalSol (BRUTE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BrutalSol (BRUTE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BrutalSol (BRUTE) teave BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch. Ametlik veebisait: https://www.brutalsol.fun/ Valge raamat: https://brutalsol.gitbook.io/brutalsol Ostke BRUTE kohe!

BrutalSol (BRUTE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BrutalSol (BRUTE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.42K $ 36.42K $ 36.42K Koguvaru: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ringlev varu: $ 903.33M $ 903.33M $ 903.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.30K $ 40.30K $ 40.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BrutalSol (BRUTE) hinna kohta

BrutalSol (BRUTE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BrutalSol (BRUTE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRUTE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRUTE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRUTE tokeni tokenoomikat, avastage BRUTE tokeni reaalajas hinda!

