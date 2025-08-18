Mis on BrutalSol (BRUTE)

BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.

BrutalSol hinna ennustus (USD)

Kui palju on BrutalSol (BRUTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BrutalSol (BRUTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BrutalSol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BRUTE kohalike valuutade suhtes

BrutalSol (BRUTE) tokenoomika

BrutalSol (BRUTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRUTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BrutalSol (BRUTE) kohta Kui palju on BrutalSol (BRUTE) tänapäeval väärt? Reaalajas BRUTE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRUTE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRUTE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BrutalSol turukapitalisatsioon? BRUTE turukapitalisatsioon on $ 37.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRUTE ringlev varu? BRUTE ringlev varu on 903.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRUTE (ATH) hind? BRUTE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BRUTE madalaim (ATL) hind? BRUTE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BRUTE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRUTE kauplemismaht on -- USD . Kas BRUTE sel aastal kõrgemale ka suundub? BRUTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRUTE hinna ennustust

BrutalSol (BRUTE) Olulised valdkonna uudised