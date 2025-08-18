BrutalSol hind (BRUTE)
+0.44%
-9.48%
-10.59%
-10.59%
BrutalSol (BRUTE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BRUTE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRUTEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BRUTE muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, -9.48% 24 tunni vältel -10.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BrutalSol praegune turukapitalisatsioon on $ 37.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRUTE ringlev varu on 903.33M, mille koguvaru on 999518324.011801. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.83K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BrutalSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BrutalSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BrutalSol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BrutalSol ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-9.48%
|30 päeva
|$ 0
|-6.75%
|60 päeva
|$ 0
|-60.08%
|90 päeva
|$ 0
|--
BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.
