Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Brume (BRUME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brume (BRUME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 149.93K $ 149.93K $ 149.93K Koguvaru: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Ringlev varu: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 149.93K $ 149.93K $ 149.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Praegune hind: $ 0.054408 $ 0.054408 $ 0.054408 Lisateave Brume (BRUME) hinna kohta

Brume (BRUME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brume (BRUME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRUME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRUME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRUME tokeni tokenoomikat, avastage BRUME tokeni reaalajas hinda!

BRUME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRUME võiks suunduda? Meie BRUME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRUME tokeni hinna ennustust kohe!

