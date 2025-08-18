Mis on Brume (BRUME)

Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Brume hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brume (BRUME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brume (BRUME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brume nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Brume (BRUME) tokenoomika

Brume (BRUME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRUME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brume (BRUME) kohta Kui palju on Brume (BRUME) tänapäeval väärt? Reaalajas BRUME hind USD on 0.059256 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRUME/USD hind? $ 0.059256 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRUME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Brume turukapitalisatsioon? BRUME turukapitalisatsioon on $ 163.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRUME ringlev varu? BRUME ringlev varu on 2.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRUME (ATH) hind? BRUME saavutab ATH hinna summas 5.07 USD . Mis oli kõigi aegade BRUME madalaim (ATL) hind? BRUME nägi ATL hinda summas 0.01944995 USD . Milline on BRUME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRUME kauplemismaht on -- USD . Kas BRUME sel aastal kõrgemale ka suundub? BRUME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRUME hinna ennustust

