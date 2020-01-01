Bruh (BRUH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bruh (BRUH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bruh (BRUH) teave Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh." Ametlik veebisait: https://bruheth.com/ Ostke BRUH kohe!

Bruh (BRUH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bruh (BRUH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.67K $ 49.67K $ 49.67K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.67K $ 49.67K $ 49.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02611272 $ 0.02611272 $ 0.02611272 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bruh (BRUH) hinna kohta

Bruh (BRUH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bruh (BRUH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRUH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRUH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRUH tokeni tokenoomikat, avastage BRUH tokeni reaalajas hinda!

BRUH – hinna ennustus

