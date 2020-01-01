Browser DAO (BROWSER) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Browser DAO (BROWSER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Browser DAO (BROWSER) teave

Empowering autonomous browser agents on Solana

Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy.

$BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation.

The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.

Ametlik veebisait:
https://browser.icu
Valge raamat:
https://browser.icu/tokenomics

Browser DAO (BROWSER) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Browser DAO (BROWSER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 20.95K
$ 20.95K
Koguvaru:
$ 999.73M
$ 999.73M
Ringlev varu:
$ 999.73M
$ 999.73M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 20.95K
$ 20.95K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

Browser DAO (BROWSER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Browser DAO (BROWSER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BROWSER tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BROWSER tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BROWSER tokeni tokenoomikat, avastage BROWSER tokeni reaalajas hinda!

BROWSER – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BROWSER võiks suunduda? Meie BROWSER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.