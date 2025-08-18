Mis on Browser DAO (BROWSER)

Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.

Üksuse Browser DAO (BROWSER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Browser DAO (BROWSER) tänapäeval väärt? Reaalajas BROWSER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on Browser DAO turukapitalisatsioon? BROWSER turukapitalisatsioon on $ 20.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BROWSER ringlev varu? BROWSER ringlev varu on 999.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROWSER (ATH) hind? BROWSER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BROWSER madalaim (ATL) hind? BROWSER nägi ATL hinda summas 0 USD .

