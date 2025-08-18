Mis on Brooder (BROOD)

Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brooder (BROOD) kohta Kui palju on Brooder (BROOD) tänapäeval väärt? Reaalajas BROOD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BROOD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BROOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Brooder turukapitalisatsioon? BROOD turukapitalisatsioon on $ 13.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BROOD ringlev varu? BROOD ringlev varu on 921.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROOD (ATH) hind? BROOD saavutab ATH hinna summas 0.00418949 USD . Mis oli kõigi aegade BROOD madalaim (ATL) hind? BROOD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BROOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BROOD kauplemismaht on -- USD . Kas BROOD sel aastal kõrgemale ka suundub? BROOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROOD hinna ennustust

