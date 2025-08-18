Rohkem infot BROOD

Brooder logo

Brooder hind (BROOD)

Loendis mitteolevad

1 BROOD/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Brooder (BROOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:02:47 (UTC+8)

Brooder (BROOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418949
$ 0.00418949$ 0.00418949

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.64%

+2.53%

+2.53%

Brooder (BROOD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BROOD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BROODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00418949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BROOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.64% 24 tunni vältel +2.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brooder (BROOD) – turuteave

$ 13.12K
$ 13.12K$ 13.12K

--
----

$ 14.23K
$ 14.23K$ 14.23K

921.07M
921.07M 921.07M

999,035,850.933911
999,035,850.933911 999,035,850.933911

Brooder praegune turukapitalisatsioon on $ 13.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BROOD ringlev varu on 921.07M, mille koguvaru on 999035850.933911. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.23K.

Brooder (BROOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brooder ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brooder ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brooder ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brooder ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.64%
30 päeva$ 0+2.29%
60 päeva$ 0+19.27%
90 päeva$ 0--

Mis on Brooder (BROOD)

Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brooder (BROOD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Brooder hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brooder (BROOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brooder (BROOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brooder nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brooder hinna ennustust kohe!

BROOD kohalike valuutade suhtes

Brooder (BROOD) tokenoomika

Brooder (BROOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brooder (BROOD) kohta

Kui palju on Brooder (BROOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BROOD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BROOD/USD hind?
Praegune hind BROOD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brooder turukapitalisatsioon?
BROOD turukapitalisatsioon on $ 13.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BROOD ringlev varu?
BROOD ringlev varu on 921.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROOD (ATH) hind?
BROOD saavutab ATH hinna summas 0.00418949 USD.
Mis oli kõigi aegade BROOD madalaim (ATL) hind?
BROOD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BROOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BROOD kauplemismaht on -- USD.
Kas BROOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BROOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROOD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:02:47 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.