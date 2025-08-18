Brokoli hind (BRKL)
Brokoli (BRKL) reaalajas hind on $0.00344107. Viimase 24 tunni jooksul BRKL kaubeldud madalaim $ 0.00339709 ja kõrgeim $ 0.00358771 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.83 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00309859.
Lüliajalise tootluse osas on BRKL muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -3.36% 24 tunni vältel +1.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Brokoli praegune turukapitalisatsioon on $ 184.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRKL ringlev varu on 53.47M, mille koguvaru on 125000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 430.13K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.000119917517603386.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.0003652365.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.0003481488.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.0003986633941389182.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000119917517603386
|-3.36%
|30 päeva
|$ -0.0003652365
|-10.61%
|60 päeva
|$ -0.0003481488
|-10.11%
|90 päeva
|$ -0.0003986633941389182
|-10.38%
Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Brokoli (BRKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
