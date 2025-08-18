Rohkem infot BRKL

$0.00344285
$0.00344285
-3.30%1D
Brokoli (BRKL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:43:12 (UTC+8)

Brokoli (BRKL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00339709
$ 0.00339709
24 h madal
$ 0.00358771
$ 0.00358771
24 h kõrge

$ 0.00339709
$ 0.00339709

$ 0.00358771
$ 0.00358771

$ 1.83
$ 1.83

$ 0.00309859
$ 0.00309859

-0.01%

-3.36%

+1.10%

+1.10%

Brokoli (BRKL) reaalajas hind on $0.00344107. Viimase 24 tunni jooksul BRKL kaubeldud madalaim $ 0.00339709 ja kõrgeim $ 0.00358771 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.83 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00309859.

Lüliajalise tootluse osas on BRKL muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -3.36% 24 tunni vältel +1.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brokoli (BRKL) – turuteave

$ 184.00K
$ 184.00K

--
--

$ 430.13K
$ 430.13K

53.47M
53.47M

125,000,000.0
125,000,000.0

Brokoli praegune turukapitalisatsioon on $ 184.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRKL ringlev varu on 53.47M, mille koguvaru on 125000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 430.13K.

Brokoli (BRKL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.000119917517603386.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.0003652365.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.0003481488.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brokoli ja USD hinnamuutus $ -0.0003986633941389182.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000119917517603386-3.36%
30 päeva$ -0.0003652365-10.61%
60 päeva$ -0.0003481488-10.11%
90 päeva$ -0.0003986633941389182-10.38%

Mis on Brokoli (BRKL)

Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brokoli (BRKL) allikas

Ametlik veebisait

Brokoli hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brokoli (BRKL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brokoli (BRKL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brokoli nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brokoli hinna ennustust kohe!

BRKL kohalike valuutade suhtes

Brokoli (BRKL) tokenoomika

Brokoli (BRKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brokoli (BRKL) kohta

Kui palju on Brokoli (BRKL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRKL hind USD on 0.00344107 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRKL/USD hind?
Praegune hind BRKL/USD on $ 0.00344107. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brokoli turukapitalisatsioon?
BRKL turukapitalisatsioon on $ 184.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRKL ringlev varu?
BRKL ringlev varu on 53.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRKL (ATH) hind?
BRKL saavutab ATH hinna summas 1.83 USD.
Mis oli kõigi aegade BRKL madalaim (ATL) hind?
BRKL nägi ATL hinda summas 0.00309859 USD.
Milline on BRKL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRKL kauplemismaht on -- USD.
Kas BRKL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRKL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:43:12 (UTC+8)

