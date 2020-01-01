BROKIE AI ($BROKIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BROKIE AI ($BROKIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BROKIE AI ($BROKIE) teave The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream! Ametlik veebisait: https://www.brokie.club/ Ostke $BROKIE kohe!

BROKIE AI ($BROKIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BROKIE AI ($BROKIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Koguvaru: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ringlev varu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00153486 $ 0.00153486 $ 0.00153486 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BROKIE AI ($BROKIE) hinna kohta

BROKIE AI ($BROKIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BROKIE AI ($BROKIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BROKIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BROKIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BROKIE tokeni tokenoomikat, avastage $BROKIE tokeni reaalajas hinda!

$BROKIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BROKIE võiks suunduda? Meie $BROKIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BROKIE tokeni hinna ennustust kohe!

