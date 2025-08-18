Mis on BROKIE AI ($BROKIE)

The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!

Üksuse BROKIE AI ($BROKIE) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BROKIE AI ($BROKIE) kohta Kui palju on BROKIE AI ($BROKIE) tänapäeval väärt? Reaalajas $BROKIE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BROKIE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BROKIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BROKIE AI turukapitalisatsioon? $BROKIE turukapitalisatsioon on $ 11.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BROKIE ringlev varu? $BROKIE ringlev varu on 999.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BROKIE (ATH) hind? $BROKIE saavutab ATH hinna summas 0.00153486 USD . Mis oli kõigi aegade $BROKIE madalaim (ATL) hind? $BROKIE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BROKIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BROKIE kauplemismaht on -- USD . Kas $BROKIE sel aastal kõrgemale ka suundub? $BROKIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BROKIE hinna ennustust

