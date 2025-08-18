Mis on Brokecoin (BROKE)

BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.

Üksuse Brokecoin (BROKE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Brokecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brokecoin (BROKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brokecoin (BROKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brokecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brokecoin hinna ennustust kohe!

BROKE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Brokecoin (BROKE) tokenoomika

Brokecoin (BROKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brokecoin (BROKE) kohta Kui palju on Brokecoin (BROKE) tänapäeval väärt? Reaalajas BROKE hind USD on 0.00000652 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BROKE/USD hind? $ 0.00000652 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BROKE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Brokecoin turukapitalisatsioon? BROKE turukapitalisatsioon on $ 585.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BROKE ringlev varu? BROKE ringlev varu on 89.91B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROKE (ATH) hind? BROKE saavutab ATH hinna summas 0.00001441 USD . Mis oli kõigi aegade BROKE madalaim (ATL) hind? BROKE nägi ATL hinda summas 0.00000153 USD . Milline on BROKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BROKE kauplemismaht on -- USD . Kas BROKE sel aastal kõrgemale ka suundub? BROKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROKE hinna ennustust

