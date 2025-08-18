Rohkem infot BROKE

BROKE Hinnainfo

BROKE Valge raamat

BROKE Ametlik veebisait

BROKE Tokenoomika

BROKE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Brokecoin logo

Brokecoin hind (BROKE)

Loendis mitteolevad

1 BROKE/USD reaalajas hind:

--
----
-9.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Brokecoin (BROKE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:43:03 (UTC+8)

Brokecoin (BROKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000652
$ 0.00000652$ 0.00000652
24 h madal
$ 0.00000793
$ 0.00000793$ 0.00000793
24 h kõrge

$ 0.00000652
$ 0.00000652$ 0.00000652

$ 0.00000793
$ 0.00000793$ 0.00000793

$ 0.00001441
$ 0.00001441$ 0.00001441

$ 0.00000153
$ 0.00000153$ 0.00000153

-0.32%

-9.64%

-14.84%

-14.84%

Brokecoin (BROKE) reaalajas hind on $0.00000652. Viimase 24 tunni jooksul BROKE kaubeldud madalaim $ 0.00000652 ja kõrgeim $ 0.00000793 näitab aktiivset turu volatiivsust. BROKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00001441 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000153.

Lüliajalise tootluse osas on BROKE muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -9.64% 24 tunni vältel -14.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brokecoin (BROKE) – turuteave

$ 585.77K
$ 585.77K$ 585.77K

--
----

$ 586.34K
$ 586.34K$ 586.34K

89.91B
89.91B 89.91B

89,999,532,302.7839
89,999,532,302.7839 89,999,532,302.7839

Brokecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 585.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BROKE ringlev varu on 89.91B, mille koguvaru on 89999532302.7839. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 586.34K.

Brokecoin (BROKE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brokecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brokecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0000021286.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brokecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0000071666.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brokecoin ja USD hinnamuutus $ +0.000004507799295853368.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.64%
30 päeva$ -0.0000021286-32.64%
60 päeva$ +0.0000071666+109.92%
90 päeva$ +0.000004507799295853368+224.02%

Mis on Brokecoin (BROKE)

BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brokecoin (BROKE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Brokecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brokecoin (BROKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brokecoin (BROKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brokecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brokecoin hinna ennustust kohe!

BROKE kohalike valuutade suhtes

Brokecoin (BROKE) tokenoomika

Brokecoin (BROKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BROKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brokecoin (BROKE) kohta

Kui palju on Brokecoin (BROKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BROKE hind USD on 0.00000652 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BROKE/USD hind?
Praegune hind BROKE/USD on $ 0.00000652. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brokecoin turukapitalisatsioon?
BROKE turukapitalisatsioon on $ 585.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BROKE ringlev varu?
BROKE ringlev varu on 89.91B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BROKE (ATH) hind?
BROKE saavutab ATH hinna summas 0.00001441 USD.
Mis oli kõigi aegade BROKE madalaim (ATL) hind?
BROKE nägi ATL hinda summas 0.00000153 USD.
Milline on BROKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BROKE kauplemismaht on -- USD.
Kas BROKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BROKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BROKE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:43:03 (UTC+8)

Brokecoin (BROKE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.