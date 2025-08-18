Rohkem infot BRO

brodogcoin logo

brodogcoin hind (BRO)

Loendis mitteolevad

1 BRO/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
brodogcoin (BRO) reaalajas hinnagraafik
brodogcoin (BRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199177
$ 0.00199177$ 0.00199177

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.07%

+13.07%

brodogcoin (BRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00199177 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BRO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +13.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

brodogcoin (BRO) – turuteave

$ 14.55K
$ 14.55K$ 14.55K

--
----

$ 14.55K
$ 14.55K$ 14.55K

965.30M
965.30M 965.30M

965,299,487.0
965,299,487.0 965,299,487.0

brodogcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 14.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRO ringlev varu on 965.30M, mille koguvaru on 965299487.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.55K.

brodogcoin (BRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse brodogcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse brodogcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse brodogcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse brodogcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+9.99%
60 päeva$ 0+2.65%
90 päeva$ 0--

Mis on brodogcoin (BRO)

The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse brodogcoin (BRO) allikas

Ametlik veebisait

brodogcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on brodogcoin (BRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie brodogcoin (BRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida brodogcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake brodogcoin hinna ennustust kohe!

BRO kohalike valuutade suhtes

brodogcoin (BRO) tokenoomika

brodogcoin (BRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse brodogcoin (BRO) kohta

Kui palju on brodogcoin (BRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRO/USD hind?
Praegune hind BRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on brodogcoin turukapitalisatsioon?
BRO turukapitalisatsioon on $ 14.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRO ringlev varu?
BRO ringlev varu on 965.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRO (ATH) hind?
BRO saavutab ATH hinna summas 0.00199177 USD.
Mis oli kõigi aegade BRO madalaim (ATL) hind?
BRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRO kauplemismaht on -- USD.
Kas BRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.