Rohkem infot IF

IF Hinnainfo

IF Ametlik veebisait

IF Tokenoomika

IF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bro if I held logo

Bro if I held hind (IF)

Loendis mitteolevad

1 IF/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bro if I held (IF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:02:21 (UTC+8)

Bro if I held (IF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130147
$ 0.00130147$ 0.00130147

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-5.92%

-1.37%

-1.37%

Bro if I held (IF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul IF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. IFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00130147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IF muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -5.92% 24 tunni vältel -1.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bro if I held (IF) – turuteave

$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K

--
----

$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K

997.07M
997.07M 997.07M

997,072,202.110135
997,072,202.110135 997,072,202.110135

Bro if I held praegune turukapitalisatsioon on $ 23.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IF ringlev varu on 997.07M, mille koguvaru on 997072202.110135. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.77K.

Bro if I held (IF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bro if I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bro if I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bro if I held ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bro if I held ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.92%
30 päeva$ 0-3.12%
60 päeva$ 0+3.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Bro if I held (IF)

"Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bro if I held (IF) allikas

Ametlik veebisait

Bro if I held hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bro if I held (IF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bro if I held (IF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bro if I held nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bro if I held hinna ennustust kohe!

IF kohalike valuutade suhtes

Bro if I held (IF) tokenoomika

Bro if I held (IF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bro if I held (IF) kohta

Kui palju on Bro if I held (IF) tänapäeval väärt?
Reaalajas IF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IF/USD hind?
Praegune hind IF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bro if I held turukapitalisatsioon?
IF turukapitalisatsioon on $ 23.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IF ringlev varu?
IF ringlev varu on 997.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IF (ATH) hind?
IF saavutab ATH hinna summas 0.00130147 USD.
Mis oli kõigi aegade IF madalaim (ATL) hind?
IF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IF kauplemismaht on -- USD.
Kas IF sel aastal kõrgemale ka suundub?
IF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:02:21 (UTC+8)

Bro if I held (IF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.