BRK690k hind (BRK)

1 BRK/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
BRK690k (BRK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:25:32 (UTC+8)

BRK690k (BRK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
BRK690k (BRK) reaalajas hind on $717.47. Viimase 24 tunni jooksul BRK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,970.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 248.38.

Lüliajalise tootluse osas on BRK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BRK690k (BRK) – turuteave

BRK690k praegune turukapitalisatsioon on $ 71.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRK ringlev varu on 100.00, mille koguvaru on 100.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.75K.

BRK690k (BRK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BRK690k ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BRK690k ja USD hinnamuutus $ +96.0068131100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BRK690k ja USD hinnamuutus $ +200.6638032750.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BRK690k ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +96.0068131100+13.38%
60 päeva$ +200.6638032750+27.97%
90 päeva$ 0--

Mis on BRK690k (BRK)

BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.

Üksuse BRK690k (BRK) allikas

BRK690k hinna ennustus (USD)

Kui palju on BRK690k (BRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BRK690k (BRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BRK690k nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BRK690k hinna ennustust kohe!

BRK kohalike valuutade suhtes

BRK690k (BRK) tokenoomika

BRK690k (BRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BRK690k (BRK) kohta

Kui palju on BRK690k (BRK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRK hind USD on 717.47 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRK/USD hind?
Praegune hind BRK/USD on $ 717.47. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BRK690k turukapitalisatsioon?
BRK turukapitalisatsioon on $ 71.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRK ringlev varu?
BRK ringlev varu on 100.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRK (ATH) hind?
BRK saavutab ATH hinna summas 4,970.1 USD.
Mis oli kõigi aegade BRK madalaim (ATL) hind?
BRK nägi ATL hinda summas 248.38 USD.
Milline on BRK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRK kauplemismaht on -- USD.
Kas BRK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRK hinna ennustust.
