Briun Armstrung (BRIUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Briun Armstrung (BRIUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Briun Armstrung (BRIUN) teave Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply. Ametlik veebisait: https://briunarmstrung.com Ostke BRIUN kohe!

Briun Armstrung (BRIUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Briun Armstrung (BRIUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 292.22K $ 292.22K $ 292.22K Koguvaru: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M Ringlev varu: $ 769.46M $ 769.46M $ 769.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 292.22K $ 292.22K $ 292.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0328559 $ 0.0328559 $ 0.0328559 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00038064 $ 0.00038064 $ 0.00038064 Lisateave Briun Armstrung (BRIUN) hinna kohta

Briun Armstrung (BRIUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Briun Armstrung (BRIUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRIUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRIUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRIUN tokeni tokenoomikat, avastage BRIUN tokeni reaalajas hinda!

