Briun Armstrung logo

Briun Armstrung hind (BRIUN)

Loendis mitteolevad

1 BRIUN/USD reaalajas hind:

$0.00039596
$0.00039596$0.00039596
-10.70%1D
mexc
USD
Briun Armstrung (BRIUN) reaalajas hinnagraafik
Briun Armstrung (BRIUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0328559
$ 0.0328559$ 0.0328559

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-10.76%

-20.29%

-20.29%

Briun Armstrung (BRIUN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BRIUN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRIUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0328559 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BRIUN muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -10.76% 24 tunni vältel -20.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Briun Armstrung (BRIUN) – turuteave

$ 304.68K
$ 304.68K$ 304.68K

--
----

$ 304.68K
$ 304.68K$ 304.68K

769.46M
769.46M 769.46M

769,457,324.025033
769,457,324.025033 769,457,324.025033

Briun Armstrung praegune turukapitalisatsioon on $ 304.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRIUN ringlev varu on 769.46M, mille koguvaru on 769457324.025033. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 304.68K.

Briun Armstrung (BRIUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Briun Armstrung ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Briun Armstrung ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Briun Armstrung ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Briun Armstrung ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.76%
30 päeva$ 0-17.80%
60 päeva$ 0-20.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Briun Armstrung (BRIUN)

Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Ametlik veebisait

Briun Armstrung hinna ennustus (USD)

Kui palju on Briun Armstrung (BRIUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Briun Armstrung (BRIUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Briun Armstrung nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Briun Armstrung hinna ennustust kohe!

BRIUN kohalike valuutade suhtes

Briun Armstrung (BRIUN) tokenoomika

Briun Armstrung (BRIUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRIUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Briun Armstrung (BRIUN) kohta

Kui palju on Briun Armstrung (BRIUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRIUN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRIUN/USD hind?
Praegune hind BRIUN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Briun Armstrung turukapitalisatsioon?
BRIUN turukapitalisatsioon on $ 304.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRIUN ringlev varu?
BRIUN ringlev varu on 769.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRIUN (ATH) hind?
BRIUN saavutab ATH hinna summas 0.0328559 USD.
Mis oli kõigi aegade BRIUN madalaim (ATL) hind?
BRIUN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BRIUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRIUN kauplemismaht on -- USD.
Kas BRIUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRIUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRIUN hinna ennustust.
Briun Armstrung (BRIUN) Olulised valdkonna uudised

