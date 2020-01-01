BRITTO (BRITTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BRITTO (BRITTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BRITTO (BRITTO) teave BRITTO is a community-driven meme project built on the XRP Ledger, inspired by Arthur Britto, one of the co-creators of the XRPL. The project combines a thematic focus on mystery and innovation with functional use cases, including the Britto Lottery, Britto Tournaments, and the Britto Buy Bot. BRITTO aims to foster collaboration and engagement within the XRP Ledger ecosystem while providing utility and entertainment for its community. Ametlik veebisait: https://brittotoken.com

BRITTO (BRITTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BRITTO (BRITTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 559.96K $ 559.96K $ 559.96K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 559.96K $ 559.96K $ 559.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BRITTO (BRITTO) hinna kohta

BRITTO (BRITTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BRITTO (BRITTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRITTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRITTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRITTO tokeni tokenoomikat, avastage BRITTO tokeni reaalajas hinda!

BRITTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRITTO võiks suunduda? Meie BRITTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRITTO tokeni hinna ennustust kohe!

