BribeAI (BRAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BribeAI (BRAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BribeAI (BRAI) teave BribeAI Bot enhances sniping skills. With our bot you can check and analyze the best bribes used on past launches. Capable to find the best snipers. Our bot helps you become a better sniper. Use our bot to get an idea on the best bribe to be used on next launches based on several factors like token hype, similarities, community etc. Stop over/under-bribing with BribeAI Bot. Ametlik veebisait: https://bribeai.com Valge raamat: https://docs.bribeai.com Ostke BRAI kohe!

BribeAI (BRAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BribeAI (BRAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.368373 $ 0.368373 $ 0.368373 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00101469 $ 0.00101469 $ 0.00101469 Praegune hind: $ 0.00210472 $ 0.00210472 $ 0.00210472 Lisateave BribeAI (BRAI) hinna kohta

BribeAI (BRAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BribeAI (BRAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRAI tokeni tokenoomikat, avastage BRAI tokeni reaalajas hinda!

BRAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRAI võiks suunduda? Meie BRAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRAI tokeni hinna ennustust kohe!

