Brewlabs logo

Brewlabs hind (BREW)

Loendis mitteolevad

1 BREW/USD reaalajas hind:

$0.02454862
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Brewlabs (BREW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:27:00 (UTC+8)

Brewlabs (BREW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02458017
24 h madal
$ 0.02526651
24 h kõrge

$ 0.02458017
$ 0.02526651
$ 0.157077
$ 0.02452882
-1.29%

-2.84%

-24.09%

-24.09%

Brewlabs (BREW) reaalajas hind on $0.02454862. Viimase 24 tunni jooksul BREW kaubeldud madalaim $ 0.02458017 ja kõrgeim $ 0.02526651 näitab aktiivset turu volatiivsust. BREWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.157077 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02452882.

Lüliajalise tootluse osas on BREW muutunud -1.29% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel -24.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brewlabs (BREW) – turuteave

$ 490.20K
--
$ 490.40K
19.94M
19,951,156.40461735
Brewlabs praegune turukapitalisatsioon on $ 490.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BREW ringlev varu on 19.94M, mille koguvaru on 19951156.40461735. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 490.40K.

Brewlabs (BREW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brewlabs ja USD hinnamuutus $ -0.00071788878222128.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brewlabs ja USD hinnamuutus $ -0.0118848878.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brewlabs ja USD hinnamuutus $ -0.0144153080.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brewlabs ja USD hinnamuutus $ -0.04802787071781064.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00071788878222128-2.84%
30 päeva$ -0.0118848878-48.41%
60 päeva$ -0.0144153080-58.72%
90 päeva$ -0.04802787071781064-66.17%

Mis on Brewlabs (BREW)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brewlabs (BREW) allikas

Ametlik veebisait

Brewlabs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brewlabs (BREW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brewlabs (BREW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brewlabs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brewlabs hinna ennustust kohe!

BREW kohalike valuutade suhtes

Brewlabs (BREW) tokenoomika

Brewlabs (BREW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BREW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brewlabs (BREW) kohta

Kui palju on Brewlabs (BREW) tänapäeval väärt?
Reaalajas BREW hind USD on 0.02454862 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BREW/USD hind?
Praegune hind BREW/USD on $ 0.02454862. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brewlabs turukapitalisatsioon?
BREW turukapitalisatsioon on $ 490.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BREW ringlev varu?
BREW ringlev varu on 19.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BREW (ATH) hind?
BREW saavutab ATH hinna summas 0.157077 USD.
Mis oli kõigi aegade BREW madalaim (ATL) hind?
BREW nägi ATL hinda summas 0.02452882 USD.
Milline on BREW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BREW kauplemismaht on -- USD.
Kas BREW sel aastal kõrgemale ka suundub?
BREW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BREW hinna ennustust.
Brewlabs (BREW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.