Brett Gold hind (BRETTGOLD)

Brett Gold (BRETTGOLD) reaalajas hinnagraafik
Brett Gold (BRETTGOLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00254442
$ 0.00254442$ 0.00254442

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.07%

+3.61%

+3.61%

Brett Gold (BRETTGOLD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BRETTGOLD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRETTGOLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00254442 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BRETTGOLD muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel +3.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brett Gold (BRETTGOLD) – turuteave

$ 27.05K
$ 27.05K$ 27.05K

--
----

$ 27.05K
$ 27.05K$ 27.05K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Brett Gold praegune turukapitalisatsioon on $ 27.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRETTGOLD ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.05K.

Brett Gold (BRETTGOLD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brett Gold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brett Gold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brett Gold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brett Gold ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.07%
30 päeva$ 0-8.19%
60 päeva$ 0-2.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Brett Gold (BRETTGOLD)

Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Brett Gold hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brett Gold (BRETTGOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brett Gold (BRETTGOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brett Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brett Gold hinna ennustust kohe!

BRETTGOLD kohalike valuutade suhtes

Brett Gold (BRETTGOLD) tokenoomika

Brett Gold (BRETTGOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRETTGOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brett Gold (BRETTGOLD) kohta

Kui palju on Brett Gold (BRETTGOLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRETTGOLD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRETTGOLD/USD hind?
Praegune hind BRETTGOLD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brett Gold turukapitalisatsioon?
BRETTGOLD turukapitalisatsioon on $ 27.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRETTGOLD ringlev varu?
BRETTGOLD ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRETTGOLD (ATH) hind?
BRETTGOLD saavutab ATH hinna summas 0.00254442 USD.
Mis oli kõigi aegade BRETTGOLD madalaim (ATL) hind?
BRETTGOLD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BRETTGOLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRETTGOLD kauplemismaht on -- USD.
Kas BRETTGOLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRETTGOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRETTGOLD hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.