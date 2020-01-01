BreakBot (BREAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BreakBot (BREAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BreakBot (BREAK) teave A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Ametlik veebisait: https://breakbot.xyz Ostke BREAK kohe!

BreakBot (BREAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BreakBot (BREAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.63K Koguvaru: $ 999.73M Ringlev varu: $ 993.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00144929 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000864 Praegune hind: $ 0

BreakBot (BREAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BreakBot (BREAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BREAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BREAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BREAK tokeni tokenoomikat, avastage BREAK tokeni reaalajas hinda!

BREAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BREAK võiks suunduda? Meie BREAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BREAK tokeni hinna ennustust kohe!

