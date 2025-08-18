Rohkem infot BREAK

BREAK Hinnainfo

BREAK Ametlik veebisait

BREAK Tokenoomika

BREAK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BreakBot logo

BreakBot hind (BREAK)

Loendis mitteolevad

1 BREAK/USD reaalajas hind:

--
----
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BreakBot (BREAK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:02:10 (UTC+8)

BreakBot (BREAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00144929
$ 0.00144929$ 0.00144929

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-6.54%

-1.08%

-1.08%

BreakBot (BREAK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BREAK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BREAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00144929 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BREAK muutunud -0.60% viimase tunni jooksul, -6.54% 24 tunni vältel -1.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BreakBot (BREAK) – turuteave

$ 13.82K
$ 13.82K$ 13.82K

--
----

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

993.58M
993.58M 993.58M

999,726,846.219585
999,726,846.219585 999,726,846.219585

BreakBot praegune turukapitalisatsioon on $ 13.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BREAK ringlev varu on 993.58M, mille koguvaru on 999726846.219585. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.91K.

BreakBot (BREAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BreakBot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BreakBot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BreakBot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BreakBot ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.54%
30 päeva$ 0+1.61%
60 päeva$ 0+18.20%
90 päeva$ 0--

Mis on BreakBot (BREAK)

A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BreakBot (BREAK) allikas

Ametlik veebisait

BreakBot hinna ennustus (USD)

Kui palju on BreakBot (BREAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BreakBot (BREAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BreakBot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BreakBot hinna ennustust kohe!

BREAK kohalike valuutade suhtes

BreakBot (BREAK) tokenoomika

BreakBot (BREAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BREAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BreakBot (BREAK) kohta

Kui palju on BreakBot (BREAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BREAK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BREAK/USD hind?
Praegune hind BREAK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BreakBot turukapitalisatsioon?
BREAK turukapitalisatsioon on $ 13.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BREAK ringlev varu?
BREAK ringlev varu on 993.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BREAK (ATH) hind?
BREAK saavutab ATH hinna summas 0.00144929 USD.
Mis oli kõigi aegade BREAK madalaim (ATL) hind?
BREAK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BREAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BREAK kauplemismaht on -- USD.
Kas BREAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BREAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BREAK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:02:10 (UTC+8)

BreakBot (BREAK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.