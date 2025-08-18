Mis on BreadHeads (CRUMBS)

Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BreadHeads (CRUMBS) kohta Kui palju on BreadHeads (CRUMBS) tänapäeval väärt? Reaalajas CRUMBS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRUMBS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRUMBS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BreadHeads turukapitalisatsioon? CRUMBS turukapitalisatsioon on $ 130.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRUMBS ringlev varu? CRUMBS ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRUMBS (ATH) hind? CRUMBS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CRUMBS madalaim (ATL) hind? CRUMBS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRUMBS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRUMBS kauplemismaht on -- USD . Kas CRUMBS sel aastal kõrgemale ka suundub? CRUMBS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRUMBS hinna ennustust

