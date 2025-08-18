Rohkem infot CRUMBS

CRUMBS Hinnainfo

CRUMBS Ametlik veebisait

CRUMBS Tokenoomika

CRUMBS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BreadHeads logo

BreadHeads hind (CRUMBS)

Loendis mitteolevad

1 CRUMBS/USD reaalajas hind:

$0.00013049
$0.00013049$0.00013049
-0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BreadHeads (CRUMBS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:48:21 (UTC+8)

BreadHeads (CRUMBS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-0.56%

-15.64%

-15.64%

BreadHeads (CRUMBS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRUMBS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRUMBSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRUMBS muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -0.56% 24 tunni vältel -15.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BreadHeads (CRUMBS) – turuteave

$ 130.50K
$ 130.50K$ 130.50K

--
----

$ 130.50K
$ 130.50K$ 130.50K

999.97M
999.97M 999.97M

999,966,892.157347
999,966,892.157347 999,966,892.157347

BreadHeads praegune turukapitalisatsioon on $ 130.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRUMBS ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999966892.157347. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 130.50K.

BreadHeads (CRUMBS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BreadHeads ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BreadHeads ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BreadHeads ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BreadHeads ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.56%
30 päeva$ 0-24.92%
60 päeva$ 0-29.05%
90 päeva$ 0--

Mis on BreadHeads (CRUMBS)

Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BreadHeads (CRUMBS) allikas

Ametlik veebisait

BreadHeads hinna ennustus (USD)

Kui palju on BreadHeads (CRUMBS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BreadHeads (CRUMBS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BreadHeads nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BreadHeads hinna ennustust kohe!

CRUMBS kohalike valuutade suhtes

BreadHeads (CRUMBS) tokenoomika

BreadHeads (CRUMBS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRUMBS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BreadHeads (CRUMBS) kohta

Kui palju on BreadHeads (CRUMBS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRUMBS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRUMBS/USD hind?
Praegune hind CRUMBS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BreadHeads turukapitalisatsioon?
CRUMBS turukapitalisatsioon on $ 130.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRUMBS ringlev varu?
CRUMBS ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRUMBS (ATH) hind?
CRUMBS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CRUMBS madalaim (ATL) hind?
CRUMBS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRUMBS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRUMBS kauplemismaht on -- USD.
Kas CRUMBS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRUMBS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRUMBS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:48:21 (UTC+8)

BreadHeads (CRUMBS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.