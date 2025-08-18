Mis on Bread (BREAD)

Auto-leverage backed by real liquidity. BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens. BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Bread hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bread (BREAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bread (BREAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bread nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BREAD kohalike valuutade suhtes

Bread (BREAD) tokenoomika

Bread (BREAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BREAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bread (BREAD) kohta Kui palju on Bread (BREAD) tänapäeval väärt? Reaalajas BREAD hind USD on 2.54 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BREAD/USD hind? $ 2.54 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BREAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bread turukapitalisatsioon? BREAD turukapitalisatsioon on $ 2.50M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BREAD ringlev varu? BREAD ringlev varu on 976.49K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BREAD (ATH) hind? BREAD saavutab ATH hinna summas 9.48 USD . Mis oli kõigi aegade BREAD madalaim (ATL) hind? BREAD nägi ATL hinda summas 1.63 USD . Milline on BREAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BREAD kauplemismaht on -- USD . Kas BREAD sel aastal kõrgemale ka suundub? BREAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BREAD hinna ennustust

