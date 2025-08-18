Rohkem infot BREAD

Bread hind (BREAD)

1 BREAD/USD reaalajas hind:

$2.55
$2.55
-3.00%1D
Bread (BREAD) reaalajas hinnagraafik
Bread (BREAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.53
$ 2.53
24 h madal
$ 2.71
$ 2.71
24 h kõrge

$ 2.53
$ 2.53

$ 2.71
$ 2.71

$ 9.48
$ 9.48

$ 1.63
$ 1.63

+0.12%

-3.51%

+9.70%

+9.70%

Bread (BREAD) reaalajas hind on $2.54. Viimase 24 tunni jooksul BREAD kaubeldud madalaim $ 2.53 ja kõrgeim $ 2.71 näitab aktiivset turu volatiivsust. BREADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.63.

Lüliajalise tootluse osas on BREAD muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -3.51% 24 tunni vältel +9.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bread (BREAD) – turuteave

$ 2.50M
$ 2.50M

--
--

$ 2.50M
$ 2.50M

976.49K
976.49K

976,492.2574533742
976,492.2574533742

Bread praegune turukapitalisatsioon on $ 2.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BREAD ringlev varu on 976.49K, mille koguvaru on 976492.2574533742. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.50M.

Bread (BREAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bread ja USD hinnamuutus $ -0.092577568554113.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bread ja USD hinnamuutus $ -0.0195709540.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bread ja USD hinnamuutus $ +0.6020211480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bread ja USD hinnamuutus $ -0.906063039184496.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.092577568554113-3.51%
30 päeva$ -0.0195709540-0.77%
60 päeva$ +0.6020211480+23.70%
90 päeva$ -0.906063039184496-26.29%

Mis on Bread (BREAD)

Auto-leverage backed by real liquidity. BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens. BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bread (BREAD) allikas

Ametlik veebisait

Bread hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bread (BREAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bread (BREAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bread nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bread hinna ennustust kohe!

BREAD kohalike valuutade suhtes

Bread (BREAD) tokenoomika

Bread (BREAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BREAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bread (BREAD) kohta

Kui palju on Bread (BREAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BREAD hind USD on 2.54 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BREAD/USD hind?
Praegune hind BREAD/USD on $ 2.54. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bread turukapitalisatsioon?
BREAD turukapitalisatsioon on $ 2.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BREAD ringlev varu?
BREAD ringlev varu on 976.49K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BREAD (ATH) hind?
BREAD saavutab ATH hinna summas 9.48 USD.
Mis oli kõigi aegade BREAD madalaim (ATL) hind?
BREAD nägi ATL hinda summas 1.63 USD.
Milline on BREAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BREAD kauplemismaht on -- USD.
Kas BREAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BREAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BREAD hinna ennustust.
Bread (BREAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.