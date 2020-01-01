BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BRAZA by Virtuals (BRAZA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BRAZA by Virtuals (BRAZA) teave Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Ametlik veebisait: https://braza.ai/ Ostke BRAZA kohe!

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BRAZA by Virtuals (BRAZA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.09K $ 87.09K $ 87.09K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.09K $ 87.09K $ 87.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00238761 $ 0.00238761 $ 0.00238761 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BRAZA by Virtuals (BRAZA) hinna kohta

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRAZA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRAZA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRAZA tokeni tokenoomikat, avastage BRAZA tokeni reaalajas hinda!

