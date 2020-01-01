BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi BRAZA by Virtuals (BRAZA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

BRAZA by Virtuals (BRAZA) teave

Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.

Ametlik veebisait:
https://braza.ai/

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage BRAZA by Virtuals (BRAZA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 87.09K
$ 87.09K$ 87.09K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 87.09K
$ 87.09K$ 87.09K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00238761
$ 0.00238761$ 0.00238761
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

BRAZA by Virtuals (BRAZA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BRAZA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BRAZA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BRAZA tokeni tokenoomikat, avastage BRAZA tokeni reaalajas hinda!

BRAZA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BRAZA võiks suunduda? Meie BRAZA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.