BRANDY hind (BRANDY)

Loendis mitteolevad

1 BRANDY/USD reaalajas hind:

--
----
-0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BRANDY (BRANDY) reaalajas hinnagraafik
BRANDY (BRANDY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-0.41%

-16.84%

-16.84%

BRANDY (BRANDY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BRANDY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRANDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BRANDY muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel -16.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BRANDY (BRANDY) – turuteave

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

--
----

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BRANDY praegune turukapitalisatsioon on $ 5.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRANDY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.63K.

BRANDY (BRANDY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BRANDY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BRANDY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BRANDY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BRANDY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.41%
30 päeva$ 0-48.10%
60 päeva$ 0-96.34%
90 päeva$ 0--

Mis on BRANDY (BRANDY)

Brandy was a curious blend of two well-loved icons from the Boy’s Club comics. When their digital essences combined, the result was Brandy—a creature who embodied the best of both worlds and became an inspiration for everyone. As Brandy engaged with fans, it naturally sparked discussions about everything from the latest trends to the best crypto in the market. BRANDY token launched at 20th of May 2025 is a meme token on the Solana blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BRANDY (BRANDY) allikas

Ametlik veebisait

BRANDY hinna ennustus (USD)

Kui palju on BRANDY (BRANDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BRANDY (BRANDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BRANDY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BRANDY hinna ennustust kohe!

BRANDY kohalike valuutade suhtes

BRANDY (BRANDY) tokenoomika

BRANDY (BRANDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRANDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BRANDY (BRANDY) kohta

Kui palju on BRANDY (BRANDY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRANDY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRANDY/USD hind?
Praegune hind BRANDY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BRANDY turukapitalisatsioon?
BRANDY turukapitalisatsioon on $ 5.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRANDY ringlev varu?
BRANDY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRANDY (ATH) hind?
BRANDY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BRANDY madalaim (ATL) hind?
BRANDY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BRANDY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRANDY kauplemismaht on -- USD.
Kas BRANDY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRANDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRANDY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.