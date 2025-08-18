Rohkem infot ROT

brainrot logo

brainrot hind (ROT)

Loendis mitteolevad

1 ROT/USD reaalajas hind:

$0.00034742
$0.00034742$0.00034742
-1.60%1D
mexc
USD
brainrot (ROT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:42:47 (UTC+8)

brainrot (ROT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0121072
$ 0.0121072$ 0.0121072

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-1.62%

+4.84%

+4.84%

brainrot (ROT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0121072 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROT muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -1.62% 24 tunni vältel +4.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

brainrot (ROT) – turuteave

$ 347.18K
$ 347.18K$ 347.18K

--
----

$ 347.18K
$ 347.18K$ 347.18K

999.31M
999.31M 999.31M

999,308,895.07645
999,308,895.07645 999,308,895.07645

brainrot praegune turukapitalisatsioon on $ 347.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROT ringlev varu on 999.31M, mille koguvaru on 999308895.07645. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 347.18K.

brainrot (ROT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse brainrot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse brainrot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse brainrot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse brainrot ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.62%
30 päeva$ 0+20.92%
60 päeva$ 0+8.86%
90 päeva$ 0--

Mis on brainrot (ROT)

dev was a rugpilled jeetmaxer COMMUNITY TOOK OVER FR!!!!

Üksuse brainrot (ROT) allikas

Ametlik veebisait

brainrot hinna ennustus (USD)

Kui palju on brainrot (ROT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie brainrot (ROT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida brainrot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake brainrot hinna ennustust kohe!

ROT kohalike valuutade suhtes

brainrot (ROT) tokenoomika

brainrot (ROT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse brainrot (ROT) kohta

Kui palju on brainrot (ROT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROT/USD hind?
Praegune hind ROT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on brainrot turukapitalisatsioon?
ROT turukapitalisatsioon on $ 347.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROT ringlev varu?
ROT ringlev varu on 999.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROT (ATH) hind?
ROT saavutab ATH hinna summas 0.0121072 USD.
Mis oli kõigi aegade ROT madalaim (ATL) hind?
ROT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROT kauplemismaht on -- USD.
Kas ROT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROT hinna ennustust.
brainrot (ROT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

