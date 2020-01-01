Brain Frog (BRAIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Brain Frog (BRAIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Brain Frog (BRAIN) teave Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community. Ametlik veebisait: https://brain-frog.io/ Ostke BRAIN kohe!

Brain Frog (BRAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brain Frog (BRAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.97K $ 28.97K $ 28.97K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.97K $ 28.97K $ 28.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.322994 $ 0.322994 $ 0.322994 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00289726 $ 0.00289726 $ 0.00289726 Lisateave Brain Frog (BRAIN) hinna kohta

Brain Frog (BRAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brain Frog (BRAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRAIN tokeni tokenoomikat, avastage BRAIN tokeni reaalajas hinda!

BRAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRAIN võiks suunduda? Meie BRAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRAIN tokeni hinna ennustust kohe!

