Brad logo

Brad hind (BRAD)

Loendis mitteolevad

1 BRAD/USD reaalajas hind:

$0.00061902
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Brad (BRAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:26:51 (UTC+8)

Brad (BRAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00154462
$ 0
--

--

+1.34%

+1.34%

Brad (BRAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BRAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00154462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BRAD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brad (BRAD) – turuteave

$ 619.02K
--
$ 619.02K
1.00B
1,000,000,000.0
Brad praegune turukapitalisatsioon on $ 619.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRAD ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 619.02K.

Brad (BRAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brad ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-3.76%
60 päeva$ 0-36.75%
90 päeva$ 0--

Mis on Brad (BRAD)

Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brad (BRAD) allikas

Ametlik veebisait

Brad hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brad (BRAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brad (BRAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brad hinna ennustust kohe!

BRAD kohalike valuutade suhtes

Brad (BRAD) tokenoomika

Brad (BRAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brad (BRAD) kohta

Kui palju on Brad (BRAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRAD/USD hind?
Praegune hind BRAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brad turukapitalisatsioon?
BRAD turukapitalisatsioon on $ 619.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRAD ringlev varu?
BRAD ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRAD (ATH) hind?
BRAD saavutab ATH hinna summas 0.00154462 USD.
Mis oli kõigi aegade BRAD madalaim (ATL) hind?
BRAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BRAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRAD kauplemismaht on -- USD.
Kas BRAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRAD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:26:51 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.