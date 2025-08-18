Mis on Brad (BRAD)

Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation

Kui palju on Brad (BRAD) tänapäeval väärt? Reaalajas BRAD hind USD on 0 USD. Milline on Brad turukapitalisatsioon? BRAD turukapitalisatsioon on $ 619.02K USD. Milline on BRAD ringlev varu? BRAD ringlev varu on 1.00B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRAD (ATH) hind? BRAD saavutab ATH hinna summas 0.00154462 USD. Mis oli kõigi aegade BRAD madalaim (ATL) hind? BRAD nägi ATL hinda summas 0 USD.

