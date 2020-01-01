Bozo Benk (BOZO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bozo Benk (BOZO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bozo Benk (BOZO) teave Ametlik veebisait: https://www.bozo.finance/ Valge raamat: https://www.bozo.finance/assets/whitepaper.webp Ostke BOZO kohe!

Bozo Benk (BOZO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bozo Benk (BOZO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Koguvaru: $ 798.96M $ 798.96M $ 798.96M Ringlev varu: $ 798.96M $ 798.96M $ 798.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.068165 $ 0.068165 $ 0.068165 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00109205 $ 0.00109205 $ 0.00109205 Praegune hind: $ 0.00642534 $ 0.00642534 $ 0.00642534 Lisateave Bozo Benk (BOZO) hinna kohta

Bozo Benk (BOZO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bozo Benk (BOZO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOZO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOZO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOZO tokeni tokenoomikat, avastage BOZO tokeni reaalajas hinda!

BOZO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOZO võiks suunduda? Meie BOZO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOZO tokeni hinna ennustust kohe!

