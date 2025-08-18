Rohkem infot BOZO

Bozo Benk logo

Bozo Benk hind (BOZO)

Loendis mitteolevad

1 BOZO/USD reaalajas hind:

$0.00675484
-10.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bozo Benk (BOZO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:09:18 (UTC+8)

Bozo Benk (BOZO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00636326
24 h madal
$ 0.00757471
24 h kõrge

$ 0.00636326
$ 0.00757471
$ 0.068165
$ 0.00109205
-2.54%

-10.83%

-24.64%

-24.64%

Bozo Benk (BOZO) reaalajas hind on $0.00675409. Viimase 24 tunni jooksul BOZO kaubeldud madalaim $ 0.00636326 ja kõrgeim $ 0.00757471 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOZOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.068165 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00109205.

Lüliajalise tootluse osas on BOZO muutunud -2.54% viimase tunni jooksul, -10.83% 24 tunni vältel -24.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bozo Benk (BOZO) – turuteave

$ 5.43M
--
$ 5.43M
798.96M
798,964,717.2445524
Bozo Benk praegune turukapitalisatsioon on $ 5.43M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOZO ringlev varu on 798.96M, mille koguvaru on 798964717.2445524. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.43M.

Bozo Benk (BOZO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bozo Benk ja USD hinnamuutus $ -0.000820618856139193.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bozo Benk ja USD hinnamuutus $ -0.0024894866.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bozo Benk ja USD hinnamuutus $ +0.0074881292.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bozo Benk ja USD hinnamuutus $ +0.004206785318501895.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000820618856139193-10.83%
30 päeva$ -0.0024894866-36.85%
60 päeva$ +0.0074881292+110.87%
90 päeva$ +0.004206785318501895+165.15%

Mis on Bozo Benk (BOZO)

Üksuse Bozo Benk (BOZO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Bozo Benk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bozo Benk (BOZO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bozo Benk (BOZO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bozo Benk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bozo Benk hinna ennustust kohe!

BOZO kohalike valuutade suhtes

Bozo Benk (BOZO) tokenoomika

Bozo Benk (BOZO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOZO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bozo Benk (BOZO) kohta

Kui palju on Bozo Benk (BOZO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOZO hind USD on 0.00675409 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOZO/USD hind?
Praegune hind BOZO/USD on $ 0.00675409. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bozo Benk turukapitalisatsioon?
BOZO turukapitalisatsioon on $ 5.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOZO ringlev varu?
BOZO ringlev varu on 798.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOZO (ATH) hind?
BOZO saavutab ATH hinna summas 0.068165 USD.
Mis oli kõigi aegade BOZO madalaim (ATL) hind?
BOZO nägi ATL hinda summas 0.00109205 USD.
Milline on BOZO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOZO kauplemismaht on -- USD.
Kas BOZO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOZO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOZO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:09:18 (UTC+8)

Bozo Benk (BOZO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

