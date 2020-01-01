Boysclub on Sui (BOYSS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Boysclub on Sui (BOYSS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Boysclub on Sui (BOYSS) teave We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. Ametlik veebisait: https://boysclubonsui.com/ Ostke BOYSS kohe!

Boysclub on Sui (BOYSS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Boysclub on Sui (BOYSS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.36K $ 16.36K $ 16.36K Koguvaru: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Ringlev varu: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.36K $ 16.36K $ 16.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0152777 $ 0.0152777 $ 0.0152777 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021819 $ 0.00021819 $ 0.00021819 Lisateave Boysclub on Sui (BOYSS) hinna kohta

Boysclub on Sui (BOYSS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Boysclub on Sui (BOYSS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOYSS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOYSS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOYSS tokeni tokenoomikat, avastage BOYSS tokeni reaalajas hinda!

BOYSS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOYSS võiks suunduda? Meie BOYSS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOYSS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!