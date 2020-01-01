Boys Club (BOYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Boys Club (BOYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Boys Club (BOYS) teave Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works. Ametlik veebisait: https://0x70.club Valge raamat: https://medium.com/@0x70club Ostke BOYS kohe!

Boys Club (BOYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Boys Club (BOYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 147.74K $ 147.74K $ 147.74K Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 147.74K $ 147.74K $ 147.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Boys Club (BOYS) hinna kohta

Boys Club (BOYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Boys Club (BOYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOYS tokeni tokenoomikat, avastage BOYS tokeni reaalajas hinda!

BOYS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOYS võiks suunduda? Meie BOYS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOYS tokeni hinna ennustust kohe!

