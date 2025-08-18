Rohkem infot BOYS

Boys Club logo

Boys Club hind (BOYS)

Loendis mitteolevad

1 BOYS/USD reaalajas hind:

--
----
+1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Boys Club (BOYS) reaalajas hinnagraafik
Boys Club (BOYS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+1.34%

+8.65%

+8.65%

Boys Club (BOYS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOYS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOYS muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, +1.34% 24 tunni vältel +8.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Boys Club (BOYS) – turuteave

$ 146.22K
$ 146.22K$ 146.22K

--
----

$ 146.22K
$ 146.22K$ 146.22K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Boys Club praegune turukapitalisatsioon on $ 146.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOYS ringlev varu on 1.00T, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 146.22K.

Boys Club (BOYS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Boys Club ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Boys Club ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Boys Club ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Boys Club ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.34%
30 päeva$ 0-66.42%
60 päeva$ 0-54.83%
90 päeva$ 0--

Mis on Boys Club (BOYS)

Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works.

Üksuse Boys Club (BOYS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Boys Club hinna ennustus (USD)

Kui palju on Boys Club (BOYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boys Club (BOYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boys Club nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Boys Club hinna ennustust kohe!

BOYS kohalike valuutade suhtes

Boys Club (BOYS) tokenoomika

Boys Club (BOYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boys Club (BOYS) kohta

Kui palju on Boys Club (BOYS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOYS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOYS/USD hind?
Praegune hind BOYS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Boys Club turukapitalisatsioon?
BOYS turukapitalisatsioon on $ 146.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOYS ringlev varu?
BOYS ringlev varu on 1.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOYS (ATH) hind?
BOYS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BOYS madalaim (ATL) hind?
BOYS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOYS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOYS kauplemismaht on -- USD.
Kas BOYS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOYS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.