BountyMarketCap (BMC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BountyMarketCap (BMC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BountyMarketCap (BMC) teave BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share. Ametlik veebisait: https://bountymarketcap.com/

BountyMarketCap (BMC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BountyMarketCap (BMC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.488824 $ 0.488824 $ 0.488824 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.094257 $ 0.094257 $ 0.094257 Lisateave BountyMarketCap (BMC) hinna kohta

BountyMarketCap (BMC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BountyMarketCap (BMC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BMC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BMC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BMC tokeni tokenoomikat, avastage BMC tokeni reaalajas hinda!

BMC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BMC võiks suunduda? Meie BMC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

