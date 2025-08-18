Rohkem infot BMC

BMC Hinnainfo

BMC Ametlik veebisait

BMC Tokenoomika

BMC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BountyMarketCap logo

BountyMarketCap hind (BMC)

Loendis mitteolevad

1 BMC/USD reaalajas hind:

$0.096198
$0.096198$0.096198
-3.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BountyMarketCap (BMC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:09:11 (UTC+8)

BountyMarketCap (BMC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.095913
$ 0.095913$ 0.095913
24 h madal
$ 0.101955
$ 0.101955$ 0.101955
24 h kõrge

$ 0.095913
$ 0.095913$ 0.095913

$ 0.101955
$ 0.101955$ 0.101955

$ 0.488824
$ 0.488824$ 0.488824

$ 0.0001073
$ 0.0001073$ 0.0001073

-0.84%

-2.88%

+0.48%

+0.48%

BountyMarketCap (BMC) reaalajas hind on $0.096573. Viimase 24 tunni jooksul BMC kaubeldud madalaim $ 0.095913 ja kõrgeim $ 0.101955 näitab aktiivset turu volatiivsust. BMCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.488824 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0001073.

Lüliajalise tootluse osas on BMC muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel +0.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BountyMarketCap (BMC) – turuteave

$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M

--
----

$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

BountyMarketCap praegune turukapitalisatsioon on $ 9.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BMC ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.64M.

BountyMarketCap (BMC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BountyMarketCap ja USD hinnamuutus $ -0.00286697577274016.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BountyMarketCap ja USD hinnamuutus $ +0.0204250736.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BountyMarketCap ja USD hinnamuutus $ +0.0692081712.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BountyMarketCap ja USD hinnamuutus $ +0.039594369373910824.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00286697577274016-2.88%
30 päeva$ +0.0204250736+21.15%
60 päeva$ +0.0692081712+71.66%
90 päeva$ +0.039594369373910824+69.49%

Mis on BountyMarketCap (BMC)

BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BountyMarketCap (BMC) allikas

Ametlik veebisait

BountyMarketCap hinna ennustus (USD)

Kui palju on BountyMarketCap (BMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BountyMarketCap (BMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BountyMarketCap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BountyMarketCap hinna ennustust kohe!

BMC kohalike valuutade suhtes

BountyMarketCap (BMC) tokenoomika

BountyMarketCap (BMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BountyMarketCap (BMC) kohta

Kui palju on BountyMarketCap (BMC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BMC hind USD on 0.096573 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BMC/USD hind?
Praegune hind BMC/USD on $ 0.096573. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BountyMarketCap turukapitalisatsioon?
BMC turukapitalisatsioon on $ 9.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BMC ringlev varu?
BMC ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMC (ATH) hind?
BMC saavutab ATH hinna summas 0.488824 USD.
Mis oli kõigi aegade BMC madalaim (ATL) hind?
BMC nägi ATL hinda summas 0.0001073 USD.
Milline on BMC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BMC kauplemismaht on -- USD.
Kas BMC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:09:11 (UTC+8)

BountyMarketCap (BMC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.