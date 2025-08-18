Mis on BountyMarketCap (BMC)

BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.

BountyMarketCap (BMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BountyMarketCap (BMC) kohta Kui palju on BountyMarketCap (BMC) tänapäeval väärt? Reaalajas BMC hind USD on 0.096573 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BMC/USD hind? $ 0.096573 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BMC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BountyMarketCap turukapitalisatsioon? BMC turukapitalisatsioon on $ 9.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BMC ringlev varu? BMC ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMC (ATH) hind? BMC saavutab ATH hinna summas 0.488824 USD . Mis oli kõigi aegade BMC madalaim (ATL) hind? BMC nägi ATL hinda summas 0.0001073 USD . Milline on BMC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BMC kauplemismaht on -- USD . Kas BMC sel aastal kõrgemale ka suundub? BMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMC hinna ennustust

