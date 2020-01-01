Boton AI (BOTON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Boton AI (BOTON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Boton AI (BOTON) teave BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer! Ametlik veebisait: https://boton.fun/ Ostke BOTON kohe!

Boton AI (BOTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Boton AI (BOTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 204.75K $ 204.75K $ 204.75K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 204.75K $ 204.75K $ 204.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00103456 $ 0.00103456 $ 0.00103456 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00020467 $ 0.00020467 $ 0.00020467 Lisateave Boton AI (BOTON) hinna kohta

Boton AI (BOTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Boton AI (BOTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOTON tokeni tokenoomikat, avastage BOTON tokeni reaalajas hinda!

BOTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOTON võiks suunduda? Meie BOTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOTON tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!