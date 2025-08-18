Mis on Boton AI (BOTON)

BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer!

Boton AI (BOTON) tokenoomika

Boton AI (BOTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boton AI (BOTON) kohta Kui palju on Boton AI (BOTON) tänapäeval väärt? Reaalajas BOTON hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOTON/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOTON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Boton AI turukapitalisatsioon? BOTON turukapitalisatsioon on $ 183.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOTON ringlev varu? BOTON ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOTON (ATH) hind? BOTON saavutab ATH hinna summas 0.00103456 USD . Mis oli kõigi aegade BOTON madalaim (ATL) hind? BOTON nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOTON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOTON kauplemismaht on -- USD . Kas BOTON sel aastal kõrgemale ka suundub? BOTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOTON hinna ennustust

