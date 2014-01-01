Boss Burger (BOSSBURGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Boss Burger (BOSSBURGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Boss Burger (BOSSBURGER) teave Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time. Ametlik veebisait: https://bossburger.fun/ Ostke BOSSBURGER kohe!

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Boss Burger (BOSSBURGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 270.79K $ 270.79K $ 270.79K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 270.79K $ 270.79K $ 270.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00154863 $ 0.00154863 $ 0.00154863 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00027012 $ 0.00027012 $ 0.00027012 Lisateave Boss Burger (BOSSBURGER) hinna kohta

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Boss Burger (BOSSBURGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOSSBURGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOSSBURGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOSSBURGER tokeni tokenoomikat, avastage BOSSBURGER tokeni reaalajas hinda!

BOSSBURGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOSSBURGER võiks suunduda? Meie BOSSBURGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOSSBURGER tokeni hinna ennustust kohe!

